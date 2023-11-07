У пикапа Ford Maverick появится «заряженная» версия ST

Американские журналисты познакомились с отчетом «голубого овала» за третий квартал 2023 года и обнаружили в документе, что в разработе находятся новые модификации вседорожника Bronco и безрамного грузовичка Maverick.
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