Оригинальные комплектующие для техники Apple закончились в России

Оригинальные запчасти для продукции Apple, такой как iPhone и MacBook, в настоящее время не поступают в авторизованные сервисные центры (АСЦ) в России, так как компания прекратила их доставку начиная с февраля 2024 года.
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