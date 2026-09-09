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Царьград

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В Кунгуре благоустроят 4 общественных пространства до конца сезона

В Кунгуре благоустроят 4 общественных пространства до конца сезона

В Кунгурском округе продолжается реализация проектов по благоустройству общественных территорий. До конца текущего сезона планируется привести в порядок четыре объекта, два из которых расположены непосредственно в Кунгуре.

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