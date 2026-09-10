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proavto21

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Трёхдверный рамный внедорожник BAW 212 T10: «Нива на максималках» едет в Россию

Трёхдверный рамный внедорожник BAW 212 T10: «Нива на максималках» едет в Россию

Порой кажется, что эпоха честных внедорожников окончательно ушла в прошлое. Современный рынок заполнен аккуратными городскими кроссоверами, которые отлично чувствуют себя в торговых центрах, но пасуют перед серьёзным бездорожьем.

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