Виктору Кудряшову и Михаилу Асееву изберут меру пресечения в самарском суде

Следствие настаивает на аресте чиновников.В Самаре сегодня, 16 ноября, в суде рассмотрят материалы об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио-министра строительства СО Михаила Асеева.