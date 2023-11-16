Виктору Кудряшову и Михаилу Асееву изберут меру пресечения в самарском суде

Следствие настаивает на аресте чиновников.В Самаре сегодня, 16 ноября, в суде рассмотрят материалы об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио-министра строительства СО Михаила Асеева.
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