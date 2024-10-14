В России раскрыли механизм возникновения магнитных бурь на Земле

Специалисты Сибирского Федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) раскрыли механизм возникновения магнитных бурь на Земле, пишет «РИА Новости».
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