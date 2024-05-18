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Военное обозрение

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Лодки из прутьев, кожи, смолы и асфальта!

Лодки из прутьев, кожи, смолы и асфальта!

Примитивное судостроение отнюдь не является прерогативой одних только лишь тихоокеанцев. В той же старушке Европе и на территории США есть немало примеров самых оригинальных способов передвижения по воде, и как раз сегодня о некоторых из них мы здесь и расскажем.

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