Лодки из прутьев, кожи, смолы и асфальта!

Примитивное судостроение отнюдь не является прерогативой одних только лишь тихоокеанцев. В той же старушке Европе и на территории США есть немало примеров самых оригинальных способов передвижения по воде, и как раз сегодня о некоторых из них мы здесь и расскажем.