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Русская весна

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Стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум

Стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум

Стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум, по анализу AFP, утром в воскресенье средняя цена достигла 2,4097 евро за литр.

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