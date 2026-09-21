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Калужские новости

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Хоккеисты «Калуги» разгромили «Тамбов» со счётом 6:0

Хоккеисты «Калуги» разгромили «Тамбов» со счётом 6:0

Калужане забросили четыре шайбы уже в первом периоде, итоговый счет 6:0. Вратарь Георгий Кузнецов сыграл «на ноль».

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