Socialist NYC Mayor Mamdani Inadvertently Hands ICE A Target Map To Catch Illegals Far-left New York City Mayor Zohran Mamdani, who has repeatedly denounced capitalism while promoting a socialist reconstruction of the metro area, sparked uproar this week after releasing a map highlighting 30 migrant enclaves while omitting historic Italian, Irish, and Jewish communities.
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