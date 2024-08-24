Разбитые стеклянные остановки у «Сибирь-Арены» в Новосибирске стоят без ремонта

В августе хулиганы изуродовали урны и разбили стекла у остановочных павильонов у ЛДС «Сибирь-Арена». Фото и видео поврежденных остановочных комплексов опубликовали в СМИ, после чего горожане возмутились, зачем делать столь хрупкие объекты.