1. Хвича Кварацхелия перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро. Грузин взял 7-й номер Мбаппе и заявил: «Мечтал играть за одну из величайших команд мира.
Хвича перешел в «ПСЖ», Холанд в «Ман Сити» до 2034-го, Царукян выбыл с боя с Махачевым, Касаткина в 1/8 АО, уголовное дело по заявлению Федорищева и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
🟦 В сеть утекли предложения, звучавшие в СКА Мозговой штурм, всё такое. Принимались любые идеи. Если коротко: 🗣 Уменьшить ворота для того, чтобы пропускать меньше шайб - отклонено; 🗣 Предложить КХЛ в качестве эксперимента разрешить СКА выходить с двумя вратарями на одних воротах - отклонено категорически; 🗣 Обязать генменеджера компенсировать зарплату Александру Никишину - на рассмотрении; 🗣 Вернуть сборы на базе после поражений - отклонено; 🗣 Предложить контракт Макдэвиду - автора предложения выгнали из комнаты для совещаний с просьбой идти проспаться; 🗣 Вернуть Серебрякова - собрание хохотало 10 минут, отклонено; 🗣 Пригласить доктора Курпатова для психологических тренингов - на рассмотрении;
Ответить
14 час.
Лена Мисько
⚡️Эрик Бикфалви покинул «Урал» Новость, которая в любом случае стала бы грустной, но прогремела ещё и довольно внезапно: румынский легионер, игравший за «Урал» восемь лет (с января 2017 года) и забивший за «пчёл» 61 гол, всё-таки расстался с екатеринбургским клубом.
Ответить
14 час.
Лена Мисько
Уходит целая эпоха. Эрик у меня ассоциируется исключительно с «Уралом» (была в его российской карьере еще и «Томь») Ну хоть теперь в очных встречах со «шмелями» пропускать на последних минутах перестанем. Если они, конечно, в РПЛ задумают вернуться.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии