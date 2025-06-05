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В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов.

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