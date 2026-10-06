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Глава ЕК попыталась обвинить Россию в дополнительных тратах ЕС на закупку газа

Глава ЕК попыталась обвинить Россию в дополнительных тратах ЕС на закупку газа Европе пришлось переплачивать за газ и дизельное топливо на фоне мирового энергетического кризиса.

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Svetlana Kuzmina

Воровке фон дер Лгунье только и остаётся врать как нашкодившему ребёнку, но вряд ли, ей кто-нибудь поверит и простит. И для неё настанет час Х.