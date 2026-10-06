Глава ЕК попыталась обвинить Россию в дополнительных тратах ЕС на закупку газа Европе пришлось переплачивать за газ и дизельное топливо на фоне мирового энергетического кризиса.
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