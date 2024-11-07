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Петербургский дневник

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Александр Беглов принял решения о кадровых изменениях в Правительстве Санкт-Петербурга

Александр Беглов принял решения о кадровых изменениях в Правительстве Санкт-Петербурга

С 7 ноября Станислав Казарин освобожден от должности вице-губернатора города Согласно решению губернатора Александра Беглова, с 8 ноября Валерий Москаленко назначен вице-губернатором Петербурга – руководителем Администрации Губернатора Петербурга.

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