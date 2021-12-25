Кабмин ввел новые правила проведения матчей Лиги чемпионов в 2022 году

В частности, нововведения будут действовать в Петербурге, где в мае пройдет финал чемпионата. Правительство России обсудило подготовку Петербурга к финалу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на «Газпром Арене» в городе на Неве 28 мая 2022 года.