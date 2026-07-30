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Нурмагомедов и Колган показали одинаковый вес перед поединком в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершилась официальная церемония взвешивания перед турниром PFL New York. Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов и его соперник Арчи Колган показали одинаковый вес – 70,21 кг.

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