Daily Storm

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Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали на 10 суток за езду под наркотиками

Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали на 10 суток за езду под наркотиками

Машину, за рулем которой был чиновник, остановили в ночь на 7 июля в Улан-УдэСуд в Бурятии назначил 10 суток административного ареста заместителю министра образования республики Батору Цыренжапову за вождение в состоянии наркотического опьянения.

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