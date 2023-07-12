Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали на 10 суток за езду под наркотиками

Машину, за рулем которой был чиновник, остановили в ночь на 7 июля в Улан-УдэСуд в Бурятии назначил 10 суток административного ареста заместителю министра образования республики Батору Цыренжапову за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Машину, за рулем которой был чиновник, остановили в ночь на 7 июля в Улан-УдэСуд в Бурятии назначил 10 суток административного ареста заместителю министра образования республики Батору Цыренжапову за вождение в состоянии наркотического опьянения.
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