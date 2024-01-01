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Чет Холмгрен, Виктор Вембаньяма и Дени Авдия – в десятке лучших моментов 31 декабря

Чет Холмгрен, Виктор Вембаньяма и Дени Авдия – в десятке лучших моментов 31 декабря

Лучшими моментами последнего игрового дня в 2023 году стали данк Чета Холмгрена через Ника Клэкстона, быстрый отрыв в исполнении Виктора Вембаньямы и трехочковое попадание Дени Авдии под сирену.

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