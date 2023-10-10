Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

Ну тогда и статью нужно писать типа: - "Ой! Х.з. что за вещество дают бандеровоякам, но действие от него ну кошмааааар просто, ну кошмаааар!!" А не выгрёбываться строя из себя "знатока"... диванного))

М

Мария

А по физиономии наркошибздика видно, что он всё время на дозе. Не только по оплывшей физиономии, но и потому, что всё время в одной одежде, уже бриться и умываться перестал....