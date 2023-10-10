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Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)

После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну тогда и статью нужно писать типа: - &quot;Ой! Х.з. что за вещество дают бандеровоякам, но действие от него ну кошмааааар просто, ну кошмаааар!!&quot;   А не выгрёбываться строя из себя &quot;знатока&quot;... диванного))
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17 час.
Влас Семенюк
Урфин и его деревянные солдатики - помните?
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7 час.
М
Мария
А по физиономии наркошибздика видно, что он всё время на дозе. Не только по оплывшей физиономии, но и потому, что всё время в одной одежде, уже бриться и умываться перестал....
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2 час.

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