После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого то наркотика.
Проклятая армия проклятого шута… (от военкора Марата Хайруллина)
Комментарии
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Sergiy Che
Ну тогда и статью нужно писать типа: - "Ой! Х.з. что за вещество дают бандеровоякам, но действие от него ну кошмааааар просто, ну кошмаааар!!" А не выгрёбываться строя из себя "знатока"... диванного))
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17 час.
Влас Семенюк
Урфин и его деревянные солдатики - помните?
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7 час.
М
Мария
А по физиономии наркошибздика видно, что он всё время на дозе. Не только по оплывшей физиономии, но и потому, что всё время в одной одежде, уже бриться и умываться перестал....
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2 час.
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