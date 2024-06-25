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Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Кто там хорошо у нас разбирается в законах? Что там иноагентам положено/не положено? Могут они бесплатно получать медицинскую помощь в стране, которая им до ужаса не нравится, тоталитарном мордоре с несменяемым Президентом? Похоже, могут.

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Комментарии
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Андрей
Я где-то здесь статью читал что это всё враньё ни куда она не приезжала , а фото старое.
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13 час.
олеся попкова
страшная как жопа после недельного поноса
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Гнать надо таких из России!!!!
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13 мин.

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