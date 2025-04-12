8 апреля 2025 года в ГУО ´Средняя школа 10 г. Бобруйска´ прошел круглый стол на тему ´Местное самоуправление как институт пол...

8 апреля 2025 года в ГУО ´Средняя школа 10 г. Бобруйска´ прошел круглый стол на тему ´Местное самоуправление как институт политической системы: отечественный и зарубежный опыт´C участием депутата Могилёвского областного Совета депутатов Вайсера Светланой Ивановной и учащихся ГУО ´Средняя школа 10 г.