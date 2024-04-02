Эксперт по туризму Самохвалов назвал Сочи и Дагестан популярными направлениями для весеннего отдыха в 2024 году

Россияне стали активно бронировать отели и авиабилеты. Особой популярностью у соотечественников для весеннего и летнего отдыха в 2024 году пользуются Сочи и Дагестан, сообщил эксперт по туризму Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.
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