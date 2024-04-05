Трамп заявил о готовности позвонить Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он, в отличие от нынешней главы Белого дома Джо Байдена, позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину в связи с атакой террористов на «Крокус Сити Холл».
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