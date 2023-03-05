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Марченко сделал 2-ю передачу в сезоне в матче против «Оттавы». У него 16+2 в 40 играх

Марченко сделал 2-ю передачу в сезоне в матче против «Оттавы». У него 16+2 в 40 играх

Кирилл Марченко сделал 2-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой». «Коламбус» проиграл «Сенаторс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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