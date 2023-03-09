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Клишас об отзыве законопроекта об иноагентах: риски, что ситуация в Грузии будет развиваться по украинскому сценарию, нарастают

Клишас об отзыве законопроекта об иноагентах: риски, что ситуация в Грузии будет развиваться по украинскому сценарию, нарастают

Риски того, что ситуация на территории Грузии будет развиваться по украинскому сценарию, нарастают. На это, комментируя отзыв властями закавказской республики законопроекта об иностранных агентах, указал член Совета Федерации Андрей Клишас.

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