Российские артиллеристы уничтожили американскую БМП Bradley под Донецком

Российские артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили под Донецком американские боевую машину пехоты (БМП) Bradley и самоходную артиллерийскую установку М109, рассказал в беседе с ТАСС командир расчета с позывным Рысь.
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