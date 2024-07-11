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Зе-офис требует от Запада еще больше самолетов и ПВО

Зе-офис требует от Запада еще больше самолетов и ПВО

Украине нужны два десятка американских систем ПВО «Пэтриот» и больше сотни истребителей F-16. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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