Зе-офис требует от Запада еще больше самолетов и ПВО

Украине нужны два десятка американских систем ПВО «Пэтриот» и больше сотни истребителей F-16. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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