В Муроме начали поиск подрядчика для благоустройства спорткомплекса

Администрация округа Муром выставила на торги благоустройство территории спортивного сооружения. Напомним, что в июне глава округа Муром Евгений Рычков сообщил, что в городе приступают к строительству нового спортивного объекта - однозального спортивного комплекса.
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