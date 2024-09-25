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Владимирские новости

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В Муроме начали поиск подрядчика для благоустройства спорткомплекса

В Муроме начали поиск подрядчика для благоустройства спорткомплекса

Администрация округа Муром выставила на торги благоустройство территории спортивного сооружения. Напомним, что в июне глава округа Муром Евгений Рычков сообщил, что в городе приступают к строительству нового спортивного объекта - однозального спортивного комплекса.

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