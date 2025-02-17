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Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов участниками "Артподготовки"

Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов участниками "Артподготовки"

Следственные органы сообщили о задержании третьего подозреваемого по уголовному делу о подготовке террористических актов, связанному с деятельностью запрещенной в России террористической организации "Артподготовка".

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