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Ван И указал Байдену на необходимость соблюдения принципа «одного Китая»

Ван И указал Байдену на необходимость соблюдения принципа «одного Китая»

Министр иностранных дел КНР Ван И 27 октября на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами.

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