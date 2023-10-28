Ван И указал Байдену на необходимость соблюдения принципа «одного Китая»

Министр иностранных дел КНР Ван И 27 октября на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами.