УЧАСТВУЕТ ВСЯ РОССИЯ. ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМ ОБЪЕДИНЯЕТ» приглашает к участию талантливых...

УЧАСТВУЕТ ВСЯ РОССИЯВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМ ОБЪЕДИНЯЕТ» приглашает к участию талантливых исполнителей со всей страны!Вы можете отправить нам МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП, а также АВТОРСКУЮ ПЕСНЮ по следующим трем номинациям:национальные мотивысовременная музыкапатриотические мелодииД.