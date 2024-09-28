УЧАСТВУЕТ ВСЯ РОССИЯ. ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМ ОБЪЕДИНЯЕТ» приглашает к участию талантливых...

УЧАСТВУЕТ ВСЯ РОССИЯВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМ ОБЪЕДИНЯЕТ» приглашает к участию талантливых исполнителей со всей страны!Вы можете отправить нам МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП, а также АВТОРСКУЮ ПЕСНЮ по следующим трем номинациям:национальные мотивысовременная музыкапатриотические мелодииД.
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