Солиста Aerosmith Стивена Тайлера снова обвинили в сексуальном насилии

Американка Жанна Белино подала в суд иск против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера. Она обвинила музыканта в том, что он совершил над ней сексуальное насилие в 1975 году, передает журнал Rolling Stone.
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