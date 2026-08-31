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"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен

"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен

Гипотетический вооруженный конфликт с Россией обернется тяжелыми последствиями для Европы. Об этом 31 августа пишет британское издание UnHerd .

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