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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

В ходе масштабного генетического исследования эпилепсии были выявлены потенциальные терапевтические мишени

Масштабное и новаторское исследование генетических факторов эпилепсии Исследование, проведенное группой Epi25, представляет собой масштабное и новаторское исследование генетических факторов, связанных с эпилепсией.

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