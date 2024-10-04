В ходе масштабного генетического исследования эпилепсии были выявлены потенциальные терапевтические мишени

Масштабное и новаторское исследование генетических факторов эпилепсии Исследование, проведенное группой Epi25, представляет собой масштабное и новаторское исследование генетических факторов, связанных с эпилепсией.
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