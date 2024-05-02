"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

Наконец это произошло. Полтора года назад, когда поставки западной техники в нашу страну только начинались, я, как и многие читатели, предполагал, что вскоре эти образцы будут представлены на крупной выставке трофеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии