Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 004 подписчика

"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

Наконец это произошло. Полтора года назад, когда поставки западной техники в нашу страну только начинались, я, как и многие читатели, предполагал, что вскоре эти образцы будут представлены на крупной выставке трофеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх