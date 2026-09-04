В школах ввели единый протокол действий при конфликтах с учениками

В российских школах появился единый протокол действий на случай, если ученик срывает урок. Как пишет РБК, сначала учитель должен сделать школьнику устное замечание.
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