Тысячи израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли в субботу на демонстрацию протеста, призывая премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять соглашение о прекращении огня с исламистским движением ХАМАС, в соответствии с которым оставшиеся в Газе израильские заложники будут возвращены домой.
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