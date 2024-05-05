Тысячи израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли в субботу на демонстрацию протеста, призывая премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять соглашение о прекращении огня с исламистским движением ХАМАС, в соответствии с которым оставшиеся в Газе израильские заложники будут возвращены домой.