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Названы место и время прощания с главой федерации карате Петербурга

Названы место и время прощания с главой федерации карате Петербурга

Прощание с президентом федерации карате Санкт-Петербурга, главным тренером Федерации практической стрельбы Виталием Коневым состоится 11 февраля ориентировочно в 15:00 на Аллее героев на кладбище памяти жертв 9 января.

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