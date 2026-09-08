Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Прибалтика: «выстрел в ногу» и транзитные метания Литвы и Латвии

Прибалтика: «выстрел в ногу» и транзитные метания Литвы и Латвии

   Дмитрий НЕФЁДОВ В Риге и Вильнюсе не исключают полной остановки транзита зерна из России Со второй половины июля «Белтаможсервис», крупнейший белорусский логистический оператор Белоруссии, начал предоставлять услуги по отправке контейнерных поездов со сборными грузами из Белоруссии в Гану.

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