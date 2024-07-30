В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С такой инициативой вице-спикер Госдумы, член совета парламента Борис Чернышов обратился в адрес вице-премьера Александра Новака, сообщают «Известия».
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