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В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке

В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке

В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С такой инициативой вице-спикер Госдумы, член совета парламента Борис Чернышов обратился в адрес вице-премьера Александра Новака, сообщают «Известия».

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