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В «Интуристе» отметили рост числа гостей из Азии и Латинской Америки

В «Интуристе» отметили рост числа гостей из Азии и Латинской Америки

Число иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2026 года, увеличилось примерно на 7,5%, сообщил заместитель гендиректора «Интуриста» Александр Мусихин, пишет газета «Известия» .

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