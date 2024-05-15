В Магнитогорске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Челябинске выясняют обстоятельства обрушения крыши в филиале одной из школ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, о ЧП сотрудникам экстренных служб сообщили очевидцы, успевшие заметить, как внезапно из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии