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Владимирские новости

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Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе планируют восстановить

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе планируют восстановить

Усадьба Воронцовых-Дашковых в селе Андреевское Владимирской области — образец русского классицизма, основанный в эпоху дворцовых переворотов и связанный с именами влиятельных государственных деятелей, включая наместника Романа Воронцова и просветительницу Екатерину Дашкову.

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