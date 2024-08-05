В Оренбурге арестовали уволенного Паслером министра природных ресурсов: в чем его обвиняют

ОРЕНБУРГ, 5 августа, ФедералПресс. По решению Ленинского районного суда Оренбурга бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александру Самбурскому избрали меру пресечения.
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