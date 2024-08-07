Туристы в августе не могут уехать из Анапы из-за подорожавших билетов на железнодорожный транспорт. Одна из отдыхающих получила от агрегатора предложение в размере 73,5 тысяч рублей за билет.
Туристы не могут уехать из Анапы из-за дорогих билетов: 73 500 руб. с человека
Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Монополия РЖД уже нет слов как достала,билеты на поезд стоят дороже чем на самолет
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17 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да, надо государству как то вмешиваться с ценами на билеты, а главное создавать альтернативные места отдыха для Россиян. В этом году плавала в круизе по Волге. Какая же там красота кругом, сколько не освоенных диких пляжей с чистейшим песком и прекрасной волжской водой и как врач утверждаю, что теплый сухой климат гораздо здоровее для детей, чем жаркий влажный климат наших субтропиков. Там столько можно открыть тур баз и санаториев!!!
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17 час.
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