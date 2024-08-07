Туристы не могут уехать из Анапы из-за дорогих билетов: 73 500 руб. с человека

НЛ

Нина Лубенкова

Да, надо государству как то вмешиваться с ценами на билеты, а главное создавать альтернативные места отдыха для Россиян. В этом году плавала в круизе по Волге. Какая же там красота кругом, сколько не освоенных диких пляжей с чистейшим песком и прекрасной волжской водой и как врач утверждаю, что теплый сухой климат гораздо здоровее для детей, чем жаркий влажный климат наших субтропиков. Там столько можно открыть тур баз и санаториев!!!