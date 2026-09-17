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Татар-информ

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Жительница Москвы создает схемы для вышивки, вдохновляясь татарской архитектурой

Жительница Москвы создает схемы для вышивки, вдохновляясь татарской архитектурой

Фото предоставлено героиней публикации Екатерина (Кадрия) из Москвы имеет татарские корни - предположительно из Астраханской области.

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