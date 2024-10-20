МИД РФ сделал заявление об отказе Украины от транзита российского газа

Потребители российского газа из Европы осознают ситуацию, в которой оказались из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
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