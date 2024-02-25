Погода слегка опережает календарь: гребень антициклона принес мартовское тепло на Кубань

Как сообщает Шеф погоды, ситуацию на территории Кубани продолжает формировать гребень антициклона. Благодаря этому в крае малооблачная и сухая погода – как мы все скучали по солнцу и отсутствии под ногами снега со льдом.
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