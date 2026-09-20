В Орле назвали школы и детсад, которые первыми попадут под капремонт

Четыре учреждения образования стоят первыми на очереди по капитальному ремонту. Именно их первыми начнут ремонтировать, когда на эти цели поступит федеральное финансирование.
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